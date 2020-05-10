Наука и технологии
Сегодня 19:41
Проект украинского танка «Тирекс» назвали «технически нежизнеспособным»
Он так и остался «на бумаге»
В 2016 году Украина анонсировала разработку нового перспективного танка. По задумке, он должен был превзойти российскую «Армату». Однако проект украинского танка «Тирекс» назвали «технически нежизнеспособным».
Об этом пишет издание «Военное обозрение». Оно сообщает, что представители украинской военной промышленности признали, что «Тирекс» остался «бумажным танком». Это значит, что боевую машину так и не попытались сконструировать в реальности.
Российское СМИ напоминает, что в 2016 году озвучивались следующие характеристики танка: 39 тонн массы, наличие пушки калибра 125 мм со снарядами повышенной мощности, блоков динамической защиты «Дуплет» и «Нож». Основой для «Тирекса» должен был стать Т-64.
Как пишет издание, представленная в прошлом конструкция танка оказалось технически нежизнеспособной. В частности указанная масса машины приводила бы к проблемам с устойчивостью во время стрельбы из орудия 125-мм снарядами повышенной мощности.