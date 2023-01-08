Проект "умных" контактных линз отменили: у создателей нет денег

Часть этого процесса включает в себя увольнение около 75% сотрудников из-за реструктуризации, согласно сообщению генерального директора компании Дрю Перкинса.

Причина изменений заключается в том, что Mojo не смогла привлечь достаточно денег для работы над своими умными контактными линзами. "Спад мировой экономики, чрезвычайно узкие рынки капитала и еще не доказанный рыночный потенциал передовых AR-продуктов - все это привело к тому, что Mojo Vision не смогла найти дополнительное частное финансирование", - написал Перкинс.