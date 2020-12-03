Наука и технологии
Сегодня 19:09
Проездные московского метро можно будет записывать со смартфона
Это упрощает и ускоряет процесс
Telegram-канал Дептранса Москвы заявил, что проездная карта «Тройка» появится в кошельке на смартфонах Apple. Билеты можно будет покупать онлайн, не подходя к жёлтому терминалу.
Сейчас для пополнения «Тройки» онлайн необходимо её записать у жёлтого терминала — то есть просто приложить к нему. Новое решение для Apple Pay позволит избавиться от этого шага. Дептранс Москвы планирует запустить такой сервис одним из первых в мире.
Также в департаменте напомнили, что скоро владельцы смартфонов Android с кошельками Google Pay и Samsung Pay смогут оплачивать проезд «Тройкой». Специалисты закончили тестирование в лаборатории и уже проверяют технологию на инфраструктуре метро. В декабре начнётся тест с ограниченной группой пассажиров.