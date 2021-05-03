Профессии водителя предсказали исчезновение

Эксперт считает, что, например, профессия бухгалтера останется, но приобретёт другие задачи. Такие люди будут всё больше выполнять роль аудитора, консультанта по налогам. Компьютерная программа их не заменит.

А вот над водителями нависла опасная угроза. В ближайшие десять лет они могут исчезнуть. Всё потому, что уже сейчас активно тестируются системы автопилотов. Эксперт отметил, что можно полностью автоматизировать метро, тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Он посоветовал водителям уже сейчас думать, чем они могут заняться в будущем. Специалист даже предположил, что в ближайшее время для управления самолётом могут оставить одного человека. «Потому что компьютерные технологии очень сильно развиваются», — подытожил Сафонов.