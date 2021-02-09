Профессиональные игроки в компьютерные игры оказались здоровее среднего человека

В исследовании участвовали 800 киберспортсменов. Исследователи изучили их пищевые привычки и физическую активность. Затем их показатели сравнили с данными по населению в целом.

Как выяснили учёные, киберспортсмены в среднем потребляли меньше сахара, чем население в целом. Также профессиональные игроки ели мясо почти каждый день (в учёт не шли вегетарианцы). А вот средняя еженедельная физическая активность у киберспортсменов оказалась достаточно высокой — составила в среднем 9,5 часа в неделю. Средний житель Германии имеет показатель в четыре раза меньше. Как подытожили учёные, стереотипы о геймерах, питающихся нездоровой пищей, устарели.