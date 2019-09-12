Профессиональных игроков научились отличать от обычных по движениям в кресле

Закономерность обнаружила группа учёных из Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных (CDISE), МФТИ и ГУАП.

«Мы предположили, что между “стилем” движения игрока в кресле и его мастерством есть связь. В то же время было интересно посмотреть, как игроки реагируют на игровые события (когда игрок убивает, умирает или идет перестрелка). Вряд ли профессиональные игроки и новички реагируют одинаково», — поведал один из авторов исследования.

В эксперименте участвовали 9 профессионалов и 10 любителей. Они играли в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) от получаса до часа. Всё это время учёные собирали данные при помощи акселерометра и гироскопа, вмонтированных в кресла.

Как оказалось, чтобы оценить степень профессионализма игрока достаточно трёх минут. Учёные смотрели на то, как часто он двигается или крутится на кресле и с какой интенсивностью, а также насколько часто откидывается на спинку кресла. Искусственный интеллект смог отличить киберспортсмена от обычного пользователя с 77-процентной точностью.