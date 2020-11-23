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Профессию программиста назвали самой престижной в России
Престижнее, чем президента
Специалисты HeadHunter провели исследование и выяснили, что россияне считают профессию программиста самой престижной. За ней следуют директора и топ-менеджеры.
Как пишет «РИА Новости», 17% опрошенных россиян отдали свои голоса за профессию программиста, когда выбирали наиболее престижную. На второе место отправили директоров и топ-менеджеров (13%), а на третье — президентов, инженеров и врачей (по 4%).
Четвёртое место принадлежит депутатам и госслужащим. За них проголосовали 3% опрошенных.
Наименее престижными назвали профессию уборщика, продавцы и кассира, дворника и учителя.
Опрос проходил среди 4184 соискателей. Главным параметром, определяющим престижность профессии, стал размер заработной платы. Также важны уважение в обществе и польза, которую приносит какая-либо деятельность.