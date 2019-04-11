Профессор информатики привёл доказательства того, что люди живут в Матрице

Известный специалист по информатике и профессор Массачусетского технологического института уверен, что люди с большой вероятностью живут в компьютерном симуляторе, хотя и не утверждает этого на 100%. Да-да, вроде того, что описывался в культовом фильме «Матрица».

Идею о человечестве, живущем в реальности-симуляторе, которая контролируется роботами, поднимают регулярно в академических кругах, не чураются её и известные фигуры вроде техно-магната Илона Маска (Elon Musk).

В новой книге Ризвана Вирка (Rizwan Virk) под названием The Simulation Hypothesis (Гипотеза симуляции), опубликованной в апреле 2019 года, идея развивается дальше. Например, изучается вопрос, сколько потребуется времени, чтобы человечество довело технологии до уровня, когда будет возможно создание собственной реальности-симуляции.

Обосновывая свою точку зрения профессор ссылается на квантовую неопределённость, кота Шрёдингера и тому подобные вещи. Он развивает идею, отмечая, что физический мир на самом деле не физический, а информационный.

Он заявил журналистам: «Правда в том, что мы много не понимаем о нашей реальности, и я думаю, что скорее вероятно, чем нет, что нас окружает какого-то рода симулированная вселенная». Также он добавил: «Смотрите, это намного более сложная видеоигра, чем те, что создаём мы, точно как современные World of Warcraft и Fortnite намного сложнее Pac-Mac или Space Invaders».