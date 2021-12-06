Профессор из Гарварда уличил Илона Маска в космической ошибке

Маск написал: «Мой автомобиль сейчас находится на орбите Марса». На это профессор ответил: «Ну, нет. Он вращается вокруг Солнца и иногда проходит по орбите Марса. Это не то же самое». Макдауэлл пояснил, что учёные определили параметры орбиты после запуска. Они позволяют и сейчас рассчитывать местонахождение Tesla Roadster.

Некоторые пользователи Twitter выразили беспокойство, что автомобиль может врезаться в Марс или Землю. Но учёные рассчитали, что есть только 6-процентная вероятность столкновения машины с этими планетами.