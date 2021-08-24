Профессор оценила возможность создать компьютер с интеллектом, подобным человеческому

Более того, у нашего мозга есть уникальная особенность, которой пока нет у машин. Это способность легко классифицировать объекты по функциям, чувствуя контекст ситуации. К примеру, рассказывает Фельдман-Барретт, одуванчик можно воспринимать как сорняк, красивый цветок, еду или лекарство. А компьютер возможно научить лишь распознавать его определённым образом.

Также мозг неразрывно связан с телом. Это множество сложных систем. И основная задача мозга - следить за процессами, происходящими в организме, чтобы поддерживать его в живом состоянии.

Получается, по мысли профессора, что для того чтобы создать устройство, которое было бы максимально похоже на человека, нужно добавить к нему ещё и что-то типа тела. Сейчас ещё нет компьютеров, которые работали бы подобным образом. Но, возможно, в будущем инженеры создадут нечто, что будет выполнять для машин функции тела.