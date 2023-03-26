Профессор предупредила об опасности взлома мозгов в будущем

Фарахани, которая работала в комиссии Барака Обамы по изучению биоэтических проблем, считает, что область нейротехнологий развивается быстро. «Все крупные технологические компании вложили огромные деньги в многофункциональные устройства с мозговыми сенсорами», — сказала профессор.

Она уверена, что нейрочипы станут частью нашей повседневной жизни. Поэтому Фарахани призывает вовремя принять меры. Мозг, предупреждает профессор, — это единственное пространство, которое у нас всё ещё есть для передышки и уединения. «В ближайшем будущем это будет невозможно», — добавила она.