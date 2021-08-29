Профессор раскрыл способ сохранить и развить интеллект в любом возрасте

Такое свойство мозга, говорит эксперт, называется пластичностью. Это значит, что новые нервные клетки создаются в любом возрасте. Эти клетки находятся в специальном отделе мозга - гиппокампе. Эта область выполняет функцию хранения памяти (кратковременная память), запоминания данных. Оказывается, что этот отдел у детей, которые спят 8-9 часов, больше, чем у тех, кто спит от 5 до 6, а при некоторых заболеваниях он повреждается или полностью атрофируется (депрессия, болезнь Альцгеймера).

Кроме того, нейронные связи, образующие сложную сеть, способны создаваться как у детей, так и у взрослых. Это нужно для обработки информации. При этом у ребёнка процесс построения подобной сети занимает меньше времени, чем у взрослого. Но взрослые могут расширять эту сеть с помощью постоянной мозговой деятельности, хотя это будет требовать больше времени.

Стимулировать мозг при этом можно работой или любимым занятием (хобби). Важно, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается, иначе эта область, наоборот, перестанет работать. К тому же организм будет испытывать стресс и дискомфорт. Кроме этого, существуют доказательства того, что у долгожителей больше развито интеллектуальное любопытство и в целом любимые занятия положительно влияют на мозг, предотвращают деменцию.

По этой причине необходимо всегда замечать и поощрять интересы и увлечения детей. Если родители не будут требовать от ребёнка только хорошо учиться, а станут способствовать его развитию в хобби, то в будущем это скажется только положительно на его работе, заключил Ясуюки Таки.