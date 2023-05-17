Профессор университета побил рекорд жизни под водой: он там больше двух месяцев

В настоящее время Дитури живет в подводном домике, который находится на глубине 9 метров и обычно используется в качестве подводного отеля. Помимо установления рекорда, он участвует в исследовании того, как человеческий организм адаптируется к длительному воздействию высокого давления.

Дитури специализируется на гипербарической медицине и надеется получить ценные знания о том, как гипербарическое давление может помочь в лечении травматических повреждений мозга и различных заболеваний.