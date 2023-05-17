Профессор университета побил рекорд жизни под водой: он там больше двух месяцев

Профессор университета побил рекорд жизни под водой: он там больше двух месяцевИ планирует выбраться лишь в июне
Профессор Университета Южной Флориды вошел в историю, установив новый мировой рекорд по проживанию в подводной среде обитания. Доцент Джозеф Дитури живет в Jules' Undersea Lodge с 1 марта 2023 года и планирует оставаться там до 9 июня в рамках своей амбициозной 100-дневной миссии Project Neptune 100.
В 1960-х годах были построены подводные жилища для изучения глубин океана и разработки способов колонизации морского дна. Однако достижения в области физиологии водолазов и химии газов показали, что безопаснее и экономически эффективнее использовать альтернативные методы, такие как роботы и подводные аппараты.
В настоящее время Дитури живет в подводном домике, который находится на глубине 9 метров и обычно используется в качестве подводного отеля. Помимо установления рекорда, он участвует в исследовании того, как человеческий организм адаптируется к длительному воздействию высокого давления.
Дитури специализируется на гипербарической медицине и надеется получить ценные знания о том, как гипербарическое давление может помочь в лечении травматических повреждений мозга и различных заболеваний.