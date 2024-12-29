Опубликовано 29 декабря 2024, 16:251 мин.
Профессор Университета Райса признал, что работать в Google — неэтичноИ любом другом «бигтехе»
Профессор Университета Райса Моше Варди (Moshe Y. Vardi) пересмотрел свою позицию по поводу этичности работы в «Big Tech». В статье, опубликованной в журнале Communications of the ACM, Варди считает, что индустрия переживает «этический кризис». В качестве ключевых проблем он выделяет сомнительные методы ведения бизнеса у бигтех-компаний, среди которых Microsoft и Google, такие как «шпионящий капитализм» и «поляризующие технологии».
Еще в 2019 году Варди отвергал идею этического кризиса, выступая за регулирование, а не за моральное возмущение. Однако годы наблюдения за влиянием технологий на общество изменили его точку зрения. Он утверждает, что хотя мотив прибыли по своей сути не является неэтичным, бесконтрольная власть корпораций часто подрывает общественное благо.
Варди указывает на такие примеры, как Uber при Трэвисе Каланике, где процветало уклонение от регулирования и неправомерные действия на рабочем месте. Он призывает технических специалистов задуматься о своей роли в создании таких систем.
Он подчеркивает, что профессионалы в области вычислительной техники должны ставить во главу угла общественное благо.