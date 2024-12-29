Еще в 2019 году Варди отвергал идею этического кризиса, выступая за регулирование, а не за моральное возмущение. Однако годы наблюдения за влиянием технологий на общество изменили его точку зрения. Он утверждает, что хотя мотив прибыли по своей сути не является неэтичным, бесконтрольная власть корпораций часто подрывает общественное благо.

Варди указывает на такие примеры, как Uber при Трэвисе Каланике, где процветало уклонение от регулирования и неправомерные действия на рабочем месте. Он призывает технических специалистов задуматься о своей роли в создании таких систем.

Он подчеркивает, что профессионалы в области вычислительной техники должны ставить во главу угла общественное благо.