Профессоров университета добиваются отмены системы, позволяющей студентам "стучать" друг на друга

Преподаватели, возглавляющие инициативу по закрытию системы, говорят, что не знали о ее существовании, пока не прочитали студенческую газету. Один из них сравнил систему с "маккартизмом".

Запущенная в 2021 году, система поощряет студентов сообщать об инцидентах, в которых они чувствуют себя пострадавшими, что вызывает добровольное расследование как в отношении студента, подавшего заявление, так и в отношении предполагаемого преступника. Семьдесят семь преподавателей подписали петицию, призывающую учебное заведение провести расследование в надежде, что они отменят эту систему.