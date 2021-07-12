Прогноз погоды Яндекса стал точнее

Meteum 2.0 использует машинное обучение и сообщения пользователей об осадках. Это позволяет прогнозировать погоду лучше там, где нет метеорологических радаров. Посмотреть краткосрочный прогноз можно на карте осадков. Там указаны изменения, которые ожидаются в ближайшие два часа. Яндекс уточняет, чем больше сообщений о погоде присылают пользователи, тем точнее прогноз.

Недельное предсказание тоже стало надёжнее, так как теперь Яндекс использует не три, а пять различных моделей прогноза. К ним также добавили также данные со спутников и радаров. Для обработки информации применяется модель CatBoost, которая учитывает множество факторов.