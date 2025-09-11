Прогноз роста облаков Oracle подняли акции Nvidia, TSMC, Broadcom и других

Акции Nvidia, чьи процессоры составляют около 70% бюджета ИИ-дата-центров, выросли на 4%. TSMC, производящая чипы для Nvidia и других компаний, прибавила более 4% после отчёта о росте продаж на 34% в августе. Broadcom, поставляющая сетевое оборудование и кастомные ИИ-чипы, подскочила на 10%.

Конкуренты Nvidia, AMD, добавили 2%, а производитель памяти Micron — 4%. Серверные компании Super Micro и Dell, создающие системы на базе чипов Nvidia, выросли на 2% каждая.

Самым значительным ростом отметилась компания CoreWeave, работающая в сегменте «нео-облаков» и конкурирующая с Google, Amazon и Microsoft, — её акции поднялись на 17%.