Программа для обработки звука начала передавать данные россиян властям и силовикам

В пользовательском соглашении отныне закреплено право компании собирать IP-адреса, версию операционной системы и модель процессора. Кроме того, упоминается сбор данных, «необходимых для правоохранительных органов, судебных разбирательств и запросов властей».

Согласно правилам, хеш IP-адреса пользователя будет храниться в течение года. Другая же информация и вовсе не позволяет идентифицировать пользователя.

В основном данные будут храниться на серверах в Европейской экономической зоне, однако иногда компании придётся передавать персональные данные пользователей главному офису в России и внешнему юрисконсульту в США. Эти передаваемые за рубеж данные пообещали защищать.