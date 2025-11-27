Программа Маска по сокращению госаппарата США DOGE закрылась досрочно

Директор Управления кадровой службы США Скотт Купор, отметил, что DOGE больше не существует как централизованная структура. Функции департамента теперь переданы другим правительственным органам.

DOGE была одним из символов предвыборных обещаний Трампа — уменьшить размер федерального правительства и сократить расходы. На старте проект сопровождался громкими акциями: например, Маск на конференции в феврале размахивал бензопилой как символом «борьбы с бюрократией».

При этом в Белом доме заявляют, что работа по оптимизации госаппарата продолжается.