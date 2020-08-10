Программа превращает селфи в снятые фотографом портреты

В основе системы разработчиков — алгоритм DensePose. Он может автоматически определять позу на снимке. Создаётся её двухмерная проекция, которая затем сравнивается с остальными позами в базе данных. Алгоритм находит наиболее похожий на изначальный вариант, дорисовывает его и вставляет в фотографию.

Чтобы обучить алгоритм, разработчики собрали датасет из 23 тысяч портретных фотографий и 4,6 тысячи селфи. Создатели проверили программу на 20 добровольцах: просили их оценить, насколько натурально выглядят итоговые фотографии. Результаты получились хорошие.

У алгоритма есть недостатки: он не всегда подбирает подходящую позу. Но это происходит редко.