Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2024, 19:01
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Программа-вымогатель заблокировала банковские счета кредитного союза в США

Затронув 450 000 членов
Недавняя атака вымогательского ПО серьезно нарушила работу кредитного союза Patelco, калифорнийского некоммерческого кооператива, насчитывающего более 450 000 членов, пишут СМИ. Атака, произошедшая 29 июня, лишила членов союза доступа к мобильным приложениям и ряду транзакций.
Программа-вымогатель заблокировала банковские счета кредитного союза в США
© Ferra

В сообщении от 1 июля генеральный директор Patelco Эрин Мендес сообщила членам союза, что процесс восстановления может занять несколько недель, а в ближайшие дни ожидается "ограниченная функциональность".

Patelco отключила многие из своих банковских систем, чтобы локализовать утечку информации, что повлияло на транзакции, переводы, платежи и депозиты. Несмотря на эти трудности, услуги по дебетовым и кредитным картам продолжают работать с ограниченной функциональностью. Компания заверила своих членов, что чеки и наличные депозиты по-прежнему возможны, хотя с прямыми депозитами возникли проблемы.

Эксперт по безопасности Ахмед Банафа предположил, что атака, скорее всего, произошла из-за фишингового письма, которое позволило хакерам зашифровать базы данных кредитного союза. Предполагается, что хакеры потребуют выкуп за восстановление доступа.

Patelco работает со сторонними экспертами по кибербезопасности и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами, чтобы разрешить ситуацию.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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