Программа-вымогатель заблокировала банковские счета кредитного союза в США

В сообщении от 1 июля генеральный директор Patelco Эрин Мендес сообщила членам союза, что процесс восстановления может занять несколько недель, а в ближайшие дни ожидается "ограниченная функциональность".

Patelco отключила многие из своих банковских систем, чтобы локализовать утечку информации, что повлияло на транзакции, переводы, платежи и депозиты. Несмотря на эти трудности, услуги по дебетовым и кредитным картам продолжают работать с ограниченной функциональностью. Компания заверила своих членов, что чеки и наличные депозиты по-прежнему возможны, хотя с прямыми депозитами возникли проблемы.

Эксперт по безопасности Ахмед Банафа предположил, что атака, скорее всего, произошла из-за фишингового письма, которое позволило хакерам зашифровать базы данных кредитного союза. Предполагается, что хакеры потребуют выкуп за восстановление доступа.

Patelco работает со сторонними экспертами по кибербезопасности и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами, чтобы разрешить ситуацию.