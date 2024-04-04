Программируемая жидкость создана исследователями Гарварда

Секрет заключается в крошечных полых сферах, подвешенных внутри жидкости. Когда на них оказывается давление, эти сферы сгибаются, резко меняя поведение жидкости. Это открывает путь для множества применений.

Представьте себе роботов со встроенным «мягким прикосновением» благодаря метажидкости, которая регулирует захват в зависимости от объекта, с которым она работает. Или умные амортизаторы, которые становятся жестче или мягче в зависимости от силы удара. Даже дисплеи, меняющие цвет, и саморегулирующиеся линзы могут стать реальностью благодаря этой программируемой жидкости.

Исследователи хотят изучить весь потенциал материала, включая его акустические и термодинамические свойства. Поэтому их работа далека от завершения.