Программист попытался скрыть номер автомобиля от дорожной полиции, но получил гору чужих штрафов

В США владельцы автомобилей могут регистрировать номерные знаки не только с набором случайных символов, но и с теми сочетаниям цифр и надписями, которые им нравятся. Это возможностью и воспользовался программист. Он выбрал в качестве надписи слово NULL, которое во многих языках программирования обозначает отсутствующее или неприсвоенное значение. Таким образом разработчик хотел обхитрить систему обработки данных автомобильных знаков. Ведь, по идее, система не смогла бы корректно обрабатывать номер программиста.

Номерной знак он зарегистрировал в 2016 году. До 2018 всё работало: мужчина не получал штрафов. Однако что-то пошло не так, и штраф ему всё-таки выписали, а данные о номере попали в основную базу.

С тех пор разработчик начал постоянно получать уведомления о штрафах. Все они были закреплены за разными автомобилями. В итоге сумма штрафов достигла $12 тысяч. Как оказалось, система просто присваивала все неустановленные случаи номеру NULL.

Добиться отмены всех штрафов программист так и не смог.

Картинка для обложки: Wired