Ferra

Программист создал робота для общения с девушкой в рабочее время

Чтобы не отвлекаться
Китайский программист написал чат-бота для общения с девушкой, чтобы не отвлекаться от работы.

Молодой человек рассказал, что был очень занят на работе и не мог общаться со своей девушкой столько, сколько ей хотелось бы. Тогда он придумал оригинальный способ решения проблемы. Парень написал чат-бота и отправил его переписываться с девушкой вместо себя.

Бот оказался более активным собеседником, чем сам программист, и в первый же день работы обменялся с собеседницей почти тремя сотнями сообщений. Однако из-за скорости ответов девушка заподозрила что-то неладное.

Oddity Central

«— Как ты это делаешь?

— Как я делаю что?

— Как это было разработано?

— Как мне это понимать?

— Почему ты отвечаешь так быстро?

— Как ещё я должен отвечать, если нет никаких проблем?

— (эмодзи)

— Ты просто прячешь своё смущение за этими эмодзи».

Помимо скорости ответов бот выдавал себя странными несвязными сообщениями. Он мог написать девушке романтические сообщения, а потом сразу начать рассказывать ей о погоде.

Пользователи соцсетей похвалили парня за работу, но предупредили, что программа может увести у него возлюбленную.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...