Программист создал робота для общения с девушкой в рабочее время

Молодой человек рассказал, что был очень занят на работе и не мог общаться со своей девушкой столько, сколько ей хотелось бы. Тогда он придумал оригинальный способ решения проблемы. Парень написал чат-бота и отправил его переписываться с девушкой вместо себя.

Бот оказался более активным собеседником, чем сам программист, и в первый же день работы обменялся с собеседницей почти тремя сотнями сообщений. Однако из-за скорости ответов девушка заподозрила что-то неладное.