Молодой человек рассказал, что был очень занят на работе и не мог общаться со своей девушкой столько, сколько ей хотелось бы. Тогда он придумал оригинальный способ решения проблемы. Парень написал чат-бота и отправил его переписываться с девушкой вместо себя.
Бот оказался более активным собеседником, чем сам программист, и в первый же день работы обменялся с собеседницей почти тремя сотнями сообщений. Однако из-за скорости ответов девушка заподозрила что-то неладное.
Oddity Central
«— Как ты это делаешь?
— Как я делаю что?
— Как это было разработано?
— Как мне это понимать?
— Почему ты отвечаешь так быстро?
— Как ещё я должен отвечать, если нет никаких проблем?
— (эмодзи)
— Ты просто прячешь своё смущение за этими эмодзи».
Помимо скорости ответов бот выдавал себя странными несвязными сообщениями. Он мог написать девушке романтические сообщения, а потом сразу начать рассказывать ей о погоде.
Пользователи соцсетей похвалили парня за работу, но предупредили, что программа может увести у него возлюбленную.