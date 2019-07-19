Ferra

Программист устроил управляемое реалити-шоу в интернете для своего растения

Люди голосованием решают, поливать его сегодня или нет
Американский программист уже три года ведёт проект Takecareofmyplant. Это своего рода интерактивное шоу, в котором интернет-пользователи голосованием решают, когда нужно поливать растение, чтобы оно не погибло. Полив осуществляется автоматически при помощи Raspberry Pi. Кто бы мог подумать, что коллективный разум сможет так долго ухаживать за растением?

Как рассказал автор проекта, идея пришла к нему благодаря интересному эксперименту на Twitch, в ходе которого сотни зрителей вместе играли в Pokemon Red. Тогда программист задумался, сможет ли хаотичный коллективный подход поддерживать уход за настоящим живым организмом?

В 2016 году он завёл сабреддит на Reddit и объяснил в нём, что нужно делать для ухода за растением афеландрой. Программист рассказал, что растение любит влагу, но перебарщивать с ней тоже не стоит. Поэтому каждое утро бот публикует голосование с вопросом, нужно ли сегодня поливать афеландру. Если ответов «да» оказывается больше, то мини-компьютер Raspberry Pi, подключённый к водяному насосу, автоматически активирует полив.

В итоге, за судьбой растения теперь следят более 11 тысяч пользователей Reddit. И делают это успешно. Надо заметить, что первоначальная афеландра погибла через два года, но не из-за интернет-пользователей, а из-за переезда. Второй цветок жив до сих пор.

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