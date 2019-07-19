Программист устроил управляемое реалити-шоу в интернете для своего растения

Как рассказал автор проекта, идея пришла к нему благодаря интересному эксперименту на Twitch, в ходе которого сотни зрителей вместе играли в Pokemon Red. Тогда программист задумался, сможет ли хаотичный коллективный подход поддерживать уход за настоящим живым организмом?

В 2016 году он завёл сабреддит на Reddit и объяснил в нём, что нужно делать для ухода за растением афеландрой. Программист рассказал, что растение любит влагу, но перебарщивать с ней тоже не стоит. Поэтому каждое утро бот публикует голосование с вопросом, нужно ли сегодня поливать афеландру. Если ответов «да» оказывается больше, то мини-компьютер Raspberry Pi, подключённый к водяному насосу, автоматически активирует полив.

В итоге, за судьбой растения теперь следят более 11 тысяч пользователей Reddit. И делают это успешно. Надо заметить, что первоначальная афеландра погибла через два года, но не из-за интернет-пользователей, а из-за переезда. Второй цветок жив до сих пор.