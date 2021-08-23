Программист: "В России специально оставили лазейку для нарушения тайны онлайн-голосования"

Согласно законодательству, в России для сохранения тайны голосования используются однотипные бюллетени, кабинки и пр. Но это для очного способа. А для дистанционной формы есть специальные алгоритмы, обеспечивающие тайну голосования. О них есть информация в "Википедии".

При этом для работы такой системы нужно, чтобы существовало два агентства, которые не могут обмениваться данными: одно отвечает за подготовку бюллетеней, второе - за подсчёт. В России же подобного нет. Обе функции выполняются Департаментом информационных технологий (ДИТ) и "Ростелекомом" (РТК). К тому же при онлайн-голосовании остаётся информационный след пользователя, по которому его можно идентифицировать. Также установить личность пользователя и сделанный им выбор можно по последовательности голосов - информация вся у "Ростелекома". Исходные коды, документация на систему голосования и прочие данные при этом, утверждает эксперт, не опубликованы до сих пор.