Программист вживил под кожу чип для открывания электромобиля Tesla

Имплантацию чипа программист показала на видео, которое опубликовала на своём YouTube-канале. Сначала девушка извлекла RFID-чип из ключ-карты, используя простой ацетон. Затем чип поместили в биополимер. Получившуюся капсулу специалисты ввели девушке под кожу на предплечье. На видео можно посмотреть этот процесс:
Открыть Tesla при помощи чипа в руке
Проблема этого ролика в том, что он не показывает работу имплантированного ключа. А посмотреть и убедиться в эффективности метода хотелось бы.
Стоит отметить, что девушка — не новичок в биохакинге. У неё уже есть один подкожный чип, с помощью которого она открывает дверь своего дома.