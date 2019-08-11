Ferra

Программист вживил под кожу чип для открывания электромобиля Tesla

Такой ключ не потеряешь
Разработчик программного обеспечения под ником Amie DD вживила себе под кожу на руке чип из ключ-карты для электрокара Tesla Model 3. Теперь перспектива забыть его дома девушке не грозит.

Имплантацию чипа программист показала на видео, которое опубликовала на своём YouTube-канале. Сначала девушка извлекла RFID-чип из ключ-карты, используя простой ацетон. Затем чип поместили в биополимер. Получившуюся капсулу специалисты ввели девушке под кожу на предплечье. На видео можно посмотреть этот процесс:

Открыть Tesla при помощи чипа в руке

Проблема этого ролика в том, что он не показывает работу имплантированного ключа. А посмотреть и убедиться в эффективности метода хотелось бы.

Стоит отметить, что девушка — не новичок в биохакинге. У неё уже есть один подкожный чип, с помощью которого она открывает дверь своего дома.

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