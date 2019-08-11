Программист вживил под кожу чип для открывания электромобиля Tesla

Проблема этого ролика в том, что он не показывает работу имплантированного ключа. А посмотреть и убедиться в эффективности метода хотелось бы.

Стоит отметить, что девушка — не новичок в биохакинге. У неё уже есть один подкожный чип, с помощью которого она открывает дверь своего дома.