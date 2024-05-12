Программисты начали портит код, протестуя против сделки Stack Overflow с OpenAI

Один из пользователей, разработчик Epic Games, попытался выразить протест, отредактировав свои сообщения. В результате он был заблокирован на Stack Overflow на неделю. Форум утверждает, что пользовательский контент становится частью коллективного труда и не должен удаляться.

Этот инцидент поднимает вопросы о праве собственности на данные на публичных платформах. Хотя законы в большинстве стран позволяют пользователям требовать удаления данных, это обычно относится к личной информации. Условия Stack Overflow гласят, что пользователи отказываются от контроля при публичном размещении информации.

Это столкновение подчеркивает опасения по поводу искусственного интеллекта и сбора данных. Пользователи задаются вопросом, имеют ли они право голоса, когда их контент используется для обучения ИИ, особенно после того, как Stack Overflow ранее запретил контент, генерируемый ИИ.