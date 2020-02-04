Программисты написали бота, чтобы тот общался за них с девушками в Tinder

Первоначально бот был способен только выбирать девушек. Исследователь данных Джеффри Ли (Jeffrey Li) разработал алгоритм, который мог самостоятельно «свайпать» по 100 женских профилей каждый день. Бот решал, понравится Джеффри девушка или нет, благодаря предварительному обучению на фотографиях из Google. Как только у Джеффри случалось совпадение (а это происходило примерно пять раз на неделе), он вступал с избранницей в переписку.

Другой программист из Бельгии Роберт Винтерс (Robert Winters) улучшил бота Ли. Он скачал нужные файлы на GitHub и научил программу вступать с девушками в разговор. Однажды чат-бот вёл одновременно 200 диалогов. В итоге Tinder забанил профиль программиста за это.