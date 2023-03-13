Программу научили предсказывать, как долго проживёт больной раком

21:49, 13 марта 2023
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Программу научили предсказывать, как долго проживёт больной ракомОбучили на данных тысяч пациентов
Учёные разработали новую модель машинного обучения, которая способна прогнозировать выживаемость больных раком. Она делает это точнее, чем предыдущие инструменты.
Фото: Unsplash
Новая модель использует подходы обработки естественного языка (NLP). Система анализирует записи онколога после первоначальной консультации пациента. Модель продемонстрировала способность прогнозировать шестимесячную, 36-месячную и 60-месячную выживаемость с точностью более 80%.
Учёные надеются, что такой инструмент можно будет использовать для персонализации и оптимизации лечения.