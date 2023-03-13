Программу научили предсказывать, как долго проживёт больной раком

Новая модель использует подходы обработки естественного языка (NLP). Система анализирует записи онколога после первоначальной консультации пациента. Модель продемонстрировала способность прогнозировать шестимесячную, 36-месячную и 60-месячную выживаемость с точностью более 80%.

Учёные надеются, что такой инструмент можно будет использовать для персонализации и оптимизации лечения.