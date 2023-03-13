Наука и технологии
21:49, 13 марта 2023
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Программу научили предсказывать, как долго проживёт больной раком

Обучили на данных тысяч пациентов

Учёные разработали новую модель машинного обучения, которая способна прогнозировать выживаемость больных раком. Она делает это точнее, чем предыдущие инструменты.

Программу научили предсказывать, как долго проживёт больной раком

Фото: Unsplash

Новая модель использует подходы обработки естественного языка (NLP). Система анализирует записи онколога после первоначальной консультации пациента. Модель продемонстрировала способность прогнозировать шестимесячную, 36-месячную и 60-месячную выживаемость с точностью более 80%.

Учёные надеются, что такой инструмент можно будет использовать для персонализации и оптимизации лечения.

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