Программу научили улучшать качество фотографий в 64 раза

Сообщается, что предыдущие методы могли улучшать разрешение фотографий только в восемь раз. А вот новый способен брать десятки пикселей и создавать на основе этого качественные снимки. Разрешение 16 x 16 точек может превратиться в 1024 x 1024. Программа может воссоздать те детали, которые вообще не были различимы на исходнике: например, ресницы и щетину.

Систему нельзя будет использовать, чтобы идентифицировать людей, например, попавших на записи камер уличного наблюдения. Программа не сможет превратить размытое фото в чёткое изображение реального человека. Она, скорее, генерирует новые лица, которые выглядят как настоящие.