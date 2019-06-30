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Программу управления «Боинга»-убийцы писали новички-индусы на удалённой работе

Они получали жалкие $9 в час
Инженеры, участвовавшие в создании Boeing 737 MAX, рассказали Bloomberg, что программное обеспечение для самолёта писали молодые выпускники вузов из Индии на аутсорсе. А платили им за это 9$ в час. Это становится особенно интересной подробностью на фоне недавних катастроф, связанных с машиной.

Первая за последний год катастрофа произошла в октябре 2018 года, когда самолёт индонезийской авиакомпании упал в Яванское море. Затем в марте этого года потерпел крушение Boeing Ethiopian Airlines. После этого авиакомпании приостановили эксплуатацию модели 737 MAX.

Как пишет Bloomberg, Boeing наняла индийскую компанию HCL Technologies Ltd в качестве подрядчика при разработке ПО для самолёта. Компания сделала такой выбор, чтобы сэкономить. Разработчикам HCL Technologies Ltd Boeing платила около $9 в час. А они, по словам инженеров, писали код с явными отклонениями от установленных норм.

Кроме того, перед вводом в эксплуатацию Boeing 737 MAX прошёл недостаточно испытаний.

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