Программу управления «Боинга»-убийцы писали новички-индусы на удалённой работе

Первая за последний год катастрофа произошла в октябре 2018 года, когда самолёт индонезийской авиакомпании упал в Яванское море. Затем в марте этого года потерпел крушение Boeing Ethiopian Airlines. После этого авиакомпании приостановили эксплуатацию модели 737 MAX.

Как пишет Bloomberg, Boeing наняла индийскую компанию HCL Technologies Ltd в качестве подрядчика при разработке ПО для самолёта. Компания сделала такой выбор, чтобы сэкономить. Разработчикам HCL Technologies Ltd Boeing платила около $9 в час. А они, по словам инженеров, писали код с явными отклонениями от установленных норм.

Кроме того, перед вводом в эксплуатацию Boeing 737 MAX прошёл недостаточно испытаний.