Программы для найма на работу по ошибке отказали миллионам достойных кандидатов

Наука и технологии
Сегодня в 14:38
Программы для найма на работу по ошибке отказали миллионам достойных кандидатовВсё из-за неоднозначных критериев отбора
Исследование показало, что программное обеспечение для автоматического отбора резюме пока работает довольно плохо. Оно может отсеивать действительно хороших кандидатов. Пострадать от ПО могли миллионы человек, искавших работу.
Авторы исследования выделяют ряд факторов, мешающих людям трудоустроиться, однако программное обеспечение для автоматического найма является одним из самых значительных. Эти программы уже используют 75% работодателей в США. ПО помогает фильтровать заявления соискателей.
Основная проблема таких программ — упрощённые критерии для деления резюме на «плохие» и «хорошие». Например, некоторые система автоматически отсеивают кандидатов, которые имели перерыв в работе более шести месяцев. Однако причины у такого перерыва могли быть разные, это не всегда свидетельствует о том, что кандидат — плохой работник.
К счастью, большинство работодателей знают, что ПО может ошибаться.