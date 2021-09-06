Программы для найма на работу по ошибке отказали миллионам достойных кандидатов

Авторы исследования выделяют ряд факторов, мешающих людям трудоустроиться, однако программное обеспечение для автоматического найма является одним из самых значительных. Эти программы уже используют 75% работодателей в США. ПО помогает фильтровать заявления соискателей.

Основная проблема таких программ — упрощённые критерии для деления резюме на «плохие» и «хорошие». Например, некоторые система автоматически отсеивают кандидатов, которые имели перерыв в работе более шести месяцев. Однако причины у такого перерыва могли быть разные, это не всегда свидетельствует о том, что кандидат — плохой работник.

К счастью, большинство работодателей знают, что ПО может ошибаться.