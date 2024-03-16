Прогресс ИИ: много успехов, но «разум» все еще остается далекой мечтой

Так, если верить СМИ, Apple изучала возможности моделей ИИ, подобных GPT-4, в задачах на визуальное мышление с использованием прогрессивных матриц Равена. Хотя эти модели отлично справляются с распознаванием образов, исследование выявило их недостатки в работе с абстрактными понятиями и сложными рассуждениями. Это подчеркивает важнейшее различие между вычислительными способностями ИИ и человекоподобными когнитивными способностями, включая критическое мышление и обработку неоднозначности.

При этом эксперты подчеркивают, что, хотя ИИ не может самостоятельно решить все научные проблемы, он обладает огромным потенциалом в качестве ценного помощника в исследованиях. Они предлагают использовать LLM в качестве мощного инструмента «автозаполнения» для научных исследований и анализа.

И, несмотря на прогресс в области ИИ, достижение истинно человеческого уровня интеллекта, характеризующегося абстрактными рассуждениями, разумностью и способностью справляться с неопределенностью, остается далекой перспективой, но достижимой.