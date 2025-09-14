«Прогресс МС-32» доставил на МКС скафандр и установку для синтеза полупроводников

Установка разработана Институтом физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН в рамках проекта «Экран-М», который использует вакуум космоса для создания высокочистых полупроводников. В институте отметили, что аналогичных программ в мире нет.

Кроме того, на станцию отправились продукты для экипажа: около 17 кг свежих фруктов и овощей (в том числе 5 кг грейпфрутов и 0,5 кг чеснока), сублимированная пища, консервы, напитки, соусы и приправы, включая два вида кетчупа.

Корабли серии «Прогресс МС» предназначены для автоматической доставки грузов на МКС, включая топливо, воду, кислород, научное оборудование и продовольствие, а также для корректировки орбиты станции.