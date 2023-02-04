Прогуляйтесь по району. Это снизит риск диабета

14:48, 04 февраля 2023
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Прогуляйтесь по району. Это снизит риск диабетаВажный совет для беременных
Новое исследование показало, что пешеходные прогулки по району связаны с более низким риском гестационного сахарного диабета (ГД).
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Гестационный сахарный диабет впервые выявляют во время беременности. Поэтому исследователи проанализировали связь между пешеходной прогулкой беременных и этим заболеванием. Учёные также оценивали район на пешеходную доступность по плотности застройки, структуре землепользования, связности улиц и доступе к общественному транспорту.
Оказалось, что риск ГД снижался с увеличением индекса пешеходной доступности на целых 20%.