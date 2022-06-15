Учёные наконец узнали, откуда взялась крупнейшая в истории пандемия бубонной чумы

В 1347 году чума впервые попала в Средиземноморье через торговые суда, перевозившие товары с территорий Золотой Орды. Затем болезнь распространилась по Европе, Ближнему Востоку и северной Африке, что унесло до 60 процентов населения в результате крупномасштабной вспышки, известной как "Черная смерть". Эта первая волна в дальнейшем переросла в 500-летнюю пандемию, так называемую Вторую пандемию чумы, которая продолжалась до начала XIX века.

Международная группа ученых проанализировала древнюю ДНК из человеческих останков, а также исторические и археологические данные из двух мест, где были обнаружены ранние признаки чумы.

"Мы нашли исходный штамм Черной смерти и даже знаем его точную дату (имеется в виду 1338 год)", - говорит Мария Спиру, ведущий автор и исследователь из Тюбингенского университета.

Они также обнаружили, что современные штаммы, наиболее тесно связанные с древним штаммом, сегодня встречаются в чумных водоемах в районе гор Тянь-Шаня, то есть очень близко к тому месту, где был обнаружен древний штамм. Это указывает на то, что прародитель "черной смерти" возник в Центральной Азии.