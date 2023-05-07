«Произведено врагом России»: в Госдуме предложили новую маркировку товаров

«Произведено врагом России»: в Госдуме предложили новую маркировку товаровКоторые созданы недружественными странами
Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, предложил новую меру по маркировке товаров из стран, считающихся недружественными России.
Как сообщает РИА Новости, Журавлев предложил маркировать такие товары надписью «произведено врагом России». Он считает, что многие западные компании, несмотря на то, что объявили о своем уходе из России, все равно пытаются продавать свою продукцию в стране.
Журавлев считает, что яркая надпись на этикетке поможет потребителям понять, что они поддерживают организации, которые намерены нанести вред России. Кроме того, он предлагает применять эту маркировку к брендам, которые сначала покинули страну, но затем вернулись под другим названием: «публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать».