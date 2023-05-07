«Произведено врагом России»: в Госдуме предложили новую маркировку товаров

Как сообщает РИА Новости, Журавлев предложил маркировать такие товары надписью «произведено врагом России». Он считает, что многие западные компании, несмотря на то, что объявили о своем уходе из России, все равно пытаются продавать свою продукцию в стране.

Журавлев считает, что яркая надпись на этикетке поможет потребителям понять, что они поддерживают организации, которые намерены нанести вред России. Кроме того, он предлагает применять эту маркировку к брендам, которые сначала покинули страну, но затем вернулись под другим названием: «публично осуждая страну, компании продолжают на ней же и зарабатывать».