Производитель альтернативы графиту для аккумуляторов получил 14 млн евро

Существующие инвесторы Innovation Industries и Borski Fund увеличили свои вклады, а Energy Transition Fund Rotterdam присоединился в качестве нового спонсора.

Компания CarbonX, основанная в 2014 году как спин-офф Делфтского технологического университета, разработала углеродный анодный материал, превосходящий традиционный графит. В его технологии используется эмульсионное сырье, интегрированное в установки по производству сажи. В результате получается трехмерная пористая углеродная структура, которая улучшает перенос электронов и литий-ионов, сохраняя при этом высокую плотность энергии.

Производственный процесс CarbonX также потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с синтетическим и природным графитом, что позволяет сократить расходы и выбросы углекислого газа.