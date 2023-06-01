Производитель бомбардировщиков Су-34 передал самолёты Военно-космическим войскам

Об этом ОАК сообщила в официальном Telegram-канале. Как сообщает компания, фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Эта модель обладает расширенными боевыми возможностями, которые позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, «что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания».

Самолёты прошли все необходимые наземные и лётные испытания и переданы Минобороны России.

«ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти красавцы были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова», — говорится в сообщении ОАК.