Производитель камер видеонаблюдения уволил сотрудников за подглядывание за пользователями

Это не первый скандал с Ring. Ранее жители США подали коллективный иск против компании, владельцем которой, кстати, является Amazon. Поводом для судебного разбирательства стал взлом камеры наблюдения злоумышленником, который пытался домогаться детей одного из истцов.

Теперь же Ring пришлось уволить как минимум четырёх сотрудников за злоупотребления. Сообщается, что они просматривали записи пользователей в течение последних четырёх лет.

Компания также ограничила доступ к данным для остальных сотрудников. Какую информацию о пользователях искали уволенные работники, и сколько сотрудников вообще имели возможность превышать полномочия, не сообщается.