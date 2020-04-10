Наука и технологии
Сегодня 15:58
Производитель консолей предостерёг пользователей от дезинфекции устройств
Консоли могут не выдержать
Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 эксперты советуют людям дезинфицировать смартфоны и аксессуары к ним. Средства для обеззараживания поверхностей при этом должны содержать как минимум 60% спирта. Как оказалось, такие жидкости могут быть небезопасны для некоторых девайсов. В частности, производитель консолей Nintendo предостерёг пользователей от дезинфекции устройств.
Компания советует не протирать контроллеры Joy-Con к Nintendo Switch спиртовыми растворами. Из-за этого они могут деформироваться или потерять цвет. Nintendo также не рекомендует использовать для дезинфекции геймпадов салфетки, пропитанные алкоголем.
Что можно делать вместо этого, не совсем ясно. Вероятно, стоит всегда мыть руки перед тем, как браться за консоль и начинать играть. Мыть руки, в принципе, нужно почаще, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).