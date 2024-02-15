Производитель “мяса из пробирки” Upside Foods столкнулся с критикой властей

Вместо этого Upside сосредоточится на удвоении инвестиций в существующий завод в Калифорнии. Это решение отражает более широкие проблемы в зарождающейся отрасли, включая значительное сокращение венчурного финансирования культивируемого мяса в 2023 году.

С 2022 по 2023 год объем венчурного финансирования в отрасли производства культивированного мяса сократился на 78%. Поэтому Энтони Чоу из инвестиционной компании Agronomics ожидает, что все больше компаний будут применять "поэтапный" подход к масштабированию, используя небольшие предприятия, прежде чем переходить к мегафабрикам.

Интересно, что законодатели Флориды и Аризоны предложили ввести запрет на продажу культивированного мяса. Аналогичные препятствия существуют и в Италии, несмотря на то, что в ЕС такие продукты не предлагаются. Генеральный директор Upside Валети выражает обеспокоенность попытками "запретить индустрию в ее зачаточном состоянии".