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Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2024, 16:12
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Производитель “мяса из пробирки” Upside Foods столкнулся с критикой властей

И остановил строительство завода в США
Компания Upside Foods, ведущий претендент на звание лидера в отрасли производства "мяса в пробирке", отложила планы по строительству крупного завода в Иллинойсе. Это знаменует собой значительные изменения для компании, которая ранее позиционировала его как "точку невозврата" для производства культивированного мяса.

Вместо этого Upside сосредоточится на удвоении инвестиций в существующий завод в Калифорнии. Это решение отражает более широкие проблемы в зарождающейся отрасли, включая значительное сокращение венчурного финансирования культивируемого мяса в 2023 году.

С 2022 по 2023 год объем венчурного финансирования в отрасли производства культивированного мяса сократился на 78%. Поэтому Энтони Чоу из инвестиционной компании Agronomics ожидает, что все больше компаний будут применять "поэтапный" подход к масштабированию, используя небольшие предприятия, прежде чем переходить к мегафабрикам.

Интересно, что законодатели Флориды и Аризоны предложили ввести запрет на продажу культивированного мяса. Аналогичные препятствия существуют и в Италии, несмотря на то, что в ЕС такие продукты не предлагаются. Генеральный директор Upside Валети выражает обеспокоенность попытками "запретить индустрию в ее зачаточном состоянии".

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#еда
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#завод