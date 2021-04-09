Производитель ноутбуков Acer начнёт продавать в России электросамокаты

Как пишет «Коммерсант», Acer выпустит четыре модели стоимостью от 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Компания уже начала производить продукцию. Пилотная партия электросамокатов в России составит несколько тысяч штук. Они будут продаваться в фирменных магазинах Acer и торговых сетях.

Сервисы аренды электросамокатов заявили, что модели Acer выглядят «не совсем пригодными для использования в кикшеринге». В них есть складной механизм, который ломается в первую очередь. Эксперты считают, что Acer стоит сфокусироваться на узкой аудитории — например, геймерах. Для них бренд Acer знаком.