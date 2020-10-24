Производитель печенья построил хранилище для сладостей на случай апокалипсиса

Убежище Global Oreo Vault построили в Норвегии. Оно должно будет сохранить запасы печенья в случае, если с Землёй 2 ноября столкнётся астероид 2018 VP1.

Помимо самого печенья Oreo в бетонный бункер перенесли копию рецепта сладости. Компания также обернула продукцию специальной защитной плёнкой, способной выдержать перепады температур от -60 до 150 градусов по Цельсию. Убежище не случайно появилось в Норвегии: там уже есть Всемирное семенохранилище на Шпицбергене.

На самом деле, вероятность столкновения астероида 2018 VP1 с планетой очень мала — составляет 0,41%. Потенциально опасным данный объект не признают.