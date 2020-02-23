Производитель процессоров AMD выпустил коллекцию одежды для фанатов

Одежда появилась на сайте amdfanstore.com. Пока там можно найти футболку с логотипом Epyc — серии серверных процессоров AMD и толстовку с Ryzen — линейки потребительских процессоров. Фанаты последней также могут приобрести целый комплект одежды, состоящий из толстовки, футболки и бейсболки. Стоит он $150 (примерно 9,6 тысячи рублей), что, конечно, недёшево. Есть в магазине и отдельная бейсболка с логотипом видеокарт Radeon.

По отдельности одежда тоже обойдётся довольно дорого. За бейсболку Radeon, например, придётся отдать $27 (около 1730 рублей). Но это объяснимо, поскольку предложение получилось довольно нишевое.