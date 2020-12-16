Наука и технологии
Сегодня 16:19
Производитель процессоров и видеокарт для Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm поднял цены
Из-за этого может подорожать конечная продукция
Источник сообщил, что производитель процессоров и видеокарт Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отменил оптовые скидки для своих партнёров. К их числу относятся, например, Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm. То есть можно ждать подорожания готовой продукции компаний.
Ранее TSMC предоставляла крупным клиентам 3-процентную скидку при заказе большого объёма. Такую скидку получали Apple, NVIDIA, AMD и другие. Теперь же им придётся платить полную стоимость.
Источники предполагают, что TSMC приняла такие меры из-за высокого спроса на контрактное производство. К тому же надо учитывать, что именно этот производитель располагает технологиями для изготовления продукции по передовым 5-нм и 7-нм нормам.
В итоге потребители могут увидеть повышение цен на различные устройства, в которых применяются микросхемы TSMC.