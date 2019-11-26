Производитель процессоров из США, заинтересовавший Huawei, покинул страну в знак протеста

По словам исполнительного директора фонда Калисты Редмонд, RISC-V Foundation желает быть уверенной в том, что многие заинтересованные лица, находящиеся за пределами США, в случае чего смогут принимать участие в разработке технологий с открытым исходным кодом.

Напомним, что RISC-V — это открытая организация, состоящая из различных команд, а также полноценная процессорная архитектура на основе концепции RISC для микропроцессоров и микроконтроллеров. На данный момент более 325 различных компаний платят за членство в фонде. В их числе, к слову, находятся и такие технологические гиганты как Alibaba Group Holding и Huawei Technologies. Отметим, что в июле 2019 года в интервью Ferra.ru источник, близкий к Huawei, подтвердил интерес компании к архитектуре RISC-V.