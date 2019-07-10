Трамп обманул, санкции остались: что теперь будет с Huawei? Интервью с инсайдером

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Первая часть интервью
Какие санкции, их же сняли?
Когда мы брали интервью у китайца, «источника, близкого к компании Huawei» (нас попросили использовать такую формулировку — кто не понял, тот поймёт), компания уже была одной ногой на свободе. Трамп и Си Цзинпинь обсуждали снятие санкций на саммите G20 и даже пришли к договорённости, согласно которой:
- Huawei отказывается от всех претензий на продажи в Америке.
- США взамен перестают «мочить» китайскую компанию и продолжают продавать ей процессоры и Android.
Об этом объявил лично Трамп по итогам переговоров. И уже тогда казалось, что вопрос закрыт, у Huawei всё будет хорошо, а наша оставшаяся инсайдерская информация о том, как китайцы будут вертеться под санкциями, не актуальна.
Но оказалось, что президент США, в отличие от президентов некоторых других стран, не царь-батюшка, поэтому решить что-то единолично он не может. В итоге Министерство торговли США сделало финт ушами и продолжило общаться с Huawei, «как с компанией из чёрного списка». Это значит, что по каждому новому типу продуктов (каждому новому поколению процессоров Intel для ноутбуков, например) китайцы должны идти на поклон к США, очень хорошо просить и добывать лицензию. И каждый раз США будет решать, смилостивиться ли, или отказать без объяснения причин и ответственности за отказ.
Это примерно такая же ситуация, как если девушка на свидании не говорит вам «нет», но после свидания не берёт трубку и не отвечает на сообщения. Формально вам не отказали, но все всё понимают.
Само собой, китайцев такая неопределённость не устраивает, поэтому они планируют продолжить давить на США и требовать нормально обозначить «правила игры». А ещё, и это гораздо важнее, «разведка» сообщила нам, что Google готовит программное заявление (и, быть может, к нему присоединятся другие американские компании) с главной мыслью «как же вы, уроды, достали нас своими политическими играми — так дело докатится до того, что мир сплотится против нас и тогда уже мы никому ничего не продадим». Конечно, на языке политиков это будет звучать, как «уважаемые члены палаты конгресса США, сложившаяся ситуация неприемлема, призываем вас во имя демократии и всеобщего блага отменить экономические санкции против Huawei». В общем, следите за новостями.
Правда, о намерениях Google знаем не только мы, поэтому остаётся опасность, что Гуглу позвонят, «откуда надо», и ему сразу перехочется что-то заявлять против генеральной линии партии. А раз так — мы расскажем вам о конкретных планах Huawei по смартфонам и компьютерам в период санкций.
Как Huawei будет выкручиваться без процессоров для компьютеров и смартфонов
Практически все компьютерные процессоры производятся по лицензии США, а после того, как британская ARM присоединилась к американским санкциям, Хуавею и в смартфонных процессорах больше ничего не светит. Разве это не значит смерть Huawei, как производителя мобильников и ноутбуков?
Во-первых, выход есть всегда, а компьютерные архитектуры не ограничивается модификациями x86, которые выпускают Intel и AMD. Есть и другие варианты, до которых ни у кого не доходили руки, потому что:
- Всем лень — нет мотивации тратить деньги и силы, чтобы изобрести «примерно то же самое, но другое»
- Любые процессоры окупаются только при огромных тиражах. Сейчас тиражи процессоров Intel/AMD и вариантов по лицензии ARM гораздо выгоднее для закупки и внедрения в технику, чем любые альтернативные варианты.
- Под новую архитектуру придётся адаптировать приложения и драйверы. Даже если начать делать это самостоятельно, адаптировать получится только базовые вещи — наладить работоспособность звука и микрофонов, заставить нормально работать камеры или ловить сотовую сеть/Wi-Fi/Bluetooth. Создать интернет-браузер и приложение для обмена SMS. А вот почти всё остальное — «закрытые шкатулки» за авторством сторонних производителей, и этим производителям будет крайне лень создавать, а потом выпускать обновления и поддерживать работоспособность программы для ваших особенных процессоров.
И что же изменилось сегодня, что все вдруг перестанут лениться/экономить деньги и начнут вкладываться в альтернативы?
Вы ведь знаете ответ на этот вопрос — США подложили свинью сами себе и дали понять всему миру, что на них нельзя положиться, и нужно создавать независимые от американских технологий компьютерные устройства.
Это всё лирика. Какую конкретно процессорную архитектуру Huawei собирается использовать взамен нынешних?
Если я сейчас расскажу Вам о точных планах Huawei, мы не сможем преподнести нашим американским друзьям должного масштаба сюрприз. Но вообще, ничто не мешает напрячься и взять на вооружение RISC-V, например.
Вы издеваетесь или шутите? Это ведь, мало того, что компьютерная, а не смартфонная, так ещё и снова американская архитектура процессоров родом из Калифорнии. И на неё тоже нужно получать лицензию, которую Хуавею под санкциями никто не даст.
Никаких шуток — у Китая хватит денег, чтобы прикупить себе любую не «попсовую» архитектуру процессоров, а потом довести её до ума своими силами.
А в США, стало быть, сидят болваны, которые без задней мысли продадут свои разработки китайской компании в разгар санкций?
Во-первых, кто Вам сказал, что покупателем будет китайская компания? Нужно мыслить шире — это может быть абсолютно солидная и вызывающая доверие компания из Европы, Японии или Тайваня, которая потом перепродаст или будет лицензировать технологию для Huawei.
Во-вторых, не ходовые архитектуры процессоров настолько долго пылятся в архивах, что американцы с радостью продадут их практически кому угодно. Это же классическая история — продать что-то, что кажется бесперспективным и даром не нужным сейчас, чтобы хвататься за голову потом. Вам напомнить, как Российская империя аналогичным образом продала Аляску американцам?
Хорошо, с отдалённым будущим всё становится более-менее понятно. Но сегодня всем подавай Android и совместимые с ним приложения, которые работают только на архитектуре ARM. И что Huawei будет делать прямо сейчас, когда ARM присоединился к санкциям и обрубил доступ к новым процессорам?
Если бы журналисты не были поверхностными любителями сенсаций, вы бы уже знали ответ на этот вопрос. Весь мир тиражирует враньё о том, что у Huawei не будет новых процессоров, и никто не может озвучить суть.
А суть в том, что Huawei не лицензирует отдельные процессоры у ARM, и даже не лицензирует каждые отдельные процессорные ядра Cortex или графику Mali. Huawei получил лицензию на весь жизненный цикл архитектуры ARMv8-A. Которая, я Вам напомню, в Android-смартфонах появилась в 2014 году, это был Samsung Galaxy Note 4 с процессором Exynos 5433, а в новых её версиях используется во всех мобильниках на Андроиде по сей день. И будет использоваться, и будет дополняться новыми версиями.
Эта лицензия как шведский стол — ARM вываливает свои наработки, а производители набирают себе в тарелки то, что им по вкусу. Huawei даже не нужно спрашивать разрешения, потому что лицензия уже получена и задним числом её отменить не могут — ограничения касаются только будущих контрактов с ARM. А с производством самих процессоров у Huawei тоже нет никаких проблем — тайваньская TSMC никакие санкции не вводила, и даже не собирается.
Сейчас в рамках действующего жизненного цикла все производители используют процессоры на базе ветки ARMv8.2-A — это, например, Kirin 980, Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820 и менее мощные модели. А впереди ещё гарантированно заявлены ARMv8.3-A, ARMv8.4-A и ARMv8.5-A. Huawei ещё минимум три года сможет выпускать новые процессоры, которые будут не хуже, чем у флагманов на базе Qualcomm или Samsung Exynos, и не испытывать никаких проблем!
А паника о том, что «всё пропало, процессоров больше не будет», должна была улечься ещё после того, как Huawei выпустил новый чип Kirin 810 уже после санкций США. Но что-то я не видел ни одного аналитика, который признал бы себя дураком и сказал, что он наврал людям о перспективах выпуска новых процессоров Huawei.
Людей смущают не только перспективы самих процессоров, но и поведение ARM. Они же британцы и не подчиняются США — почему им нужно было обязательно продемонстрировать своё повиновение американцам и присоединяться к санкциям?
А у них попросту не было выхода — они стали заложниками ситуации, как и многие другие компании. Глава ARM, кстати говоря, заявил, что санкции США замедлят технический прогресс по всему миру, что лично он против такого положения вещей и очень сожалеет, что компании пришлось прогнуться, но ничего поделать не может.
Это не проясняет, почему британский ARM подчиняется американским прихотям
Всё дело в интеллектуальной собственности и её происхождении. Все прекрасно знают, куда бегут самые талантливые компьютерные разработчики — в Силиконовую (Кремниевую) долину, в США. И оттуда уже работают в роли подрядчиков. А местные законы работают так, что всё, спроектированное на территории Штатов (не важно, для каких стран), считается американскими разработками, американской интеллектуальной собственностью. Которую, если кто-то не понравился правительству США, можно запретить использовать одним росчерком пера.
У ARM большая часть разработок проводится в Лондоне или Кембридже, но при этом 35% активов компании сосредоточены в Соединённых штатах, поэтому им пришлось подчиниться американским санкциям. Для Huawei пока достаточного уже самого факта, что глава ARM публично выступил с критикой американской политики.
Почему китайцы не могут дать сдачи в ответ на санкции США
Выступать можно сколько угодно, потому что болтать — не мешки ворочать. При этом американцы (и их вольные/невольные друзья) вводят какие угодно санкции, а Китай на эти плевки утирается и приговаривает «давайте жить дружно!». Вы правда думаете, что у США проснётся совесть и они на почве стыда перехотят уничтожать китайские фирмы?
Не путайте доброту со слабостью. Если Китай действует мягко, это не значит, что ему нечем ответить. Прикол ведь заключается в том, что ровно так же, как ARM зависима от США, американские предприятия зависимы от Китая. Например, у Qualcomm 65% бизнес-активов зависимы от Китая. Если китайское правительство захочет, оно сможет в любой момент взять эту компанию «за яйца» и оставить её на грани выживания. Как и многие другие американские компании. Просто мы в Китае, во-первых, считаем, что сначала нужно пробовать решать проблемы мирно, и только в крайнем случае махать кулаками. А во-вторых, уничтожать американские предприятия, которые в заложниках у правительства, как-то глупо — это всё равно что расстрелять жену и детей в семье, у которой глава семейства психопат.
И в-третьих: вы в России любите цитировать якобы китайскую поговорку «Если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя проплывёт труп твоего врага». Это, кстати, на самом деле не китайский фольклор, но к нашему случаю подходит идеально.
Financial Times
Хуавею не нужно ничего делать, чтобы американцы ощутили на себе идиотизм санкций — всё произойдёт само собой. Broadcom уже «похудел» на пару миллиардов долларов из-за торговой войны, и это только расчёты по итогам первого квартала — дальше будет хуже. Intel и другие производители компьютерных и смартфонных комплектующих тоже почувствуют на себе эффект.
Бизнес — это как вода в состоянии льда. Если сжать его в рамки и схлопнуть в тёплой ладошке, рано или поздно утечёт сквозь пальцы. Пример санкций против Huawei заставил всех в Европе и Азии готовить себе «запасные аэродромы» и отодвигать компании из США на второй план. Никто не хочет сидеть на пятой точке ровно и ждать, когда Трамп снова тронется умом. Как только американские бизнесмены почувствуют себя в изоляции, они сожрут всех политиков живьём и заставят их отменить санкции.
С американцами нужно разговаривать с позиции прибылей и убытков, а взывать их к совести бесполезно, поэтому мы даже не пытаемся этим заниматься. Как и не пытаемся давить сверх меры — гораздо лучше будет, если американцы капитулируют самостоятельно, а мы не запачкаемся в «кровной мести» компаниям из США, которые всего лишь исполняли закон.
Правда ли, что Android на смартфонах Huawei больше не будет обновляться?
Не боитесь за время игры на выносливость против США потерять последних покупателей мобильников?
Посмотрим. Но сейчас всё идёт очень хорошо — например, в России смартфоны не только не стали покупать реже, а покупают даже чаще, чем до санкций. С продажами новеньких Huawei P Smart Z и Honor 20 тоже всё идёт неплохо.
Хотя случаются и приколы. Например, представители розничных сетей рассказывали, что в сотовые салоны часто прибегают люди, чтобы выбрать смартфон, консультанты советуют им, в том числе, Huawei. На это покупатели отвечают: «Ой, я слышал, у Huawei сейчас проблемы с Android, лучше не буду его брать» и… покупают Honor! Потому что о проблемах Honor в СМИ никто не пишет. А процент настоящих гиков, которые всерьёз задумываются о возможности/невозможности прошить смартфон новой версией Android, среди всех покупателей ничтожно мал. Относительно много их было только во времена, когда продавался Huawei Nexus 6P.
Приколы — это хорошо, но люди опасаются проблем с Android обоснованно. Вы можете конкретно сказать, что им следует ожидать после покупки смартфона Huawei?
В ближайшей перспективе ничего не изменится. Huawei сертифицировал Android Q (который ещё называют Android 10) для многих старых и очень многих новых моделей задолго до санкций, поэтому все совместимые старые смартфоны обновятся на «десятку», а новые уже выйдут с ней на борту.
Пока нет никакой причины ломать то, что хорошо работает. И даже Google не будет ломать работу Android на всех уже сертифицированных смартфонах, потому что он как никто другой заинтересован в том, чтобы продолжить собирать данные пользователей и показывать им рекламу. А если Google-сервисы сломаются и перестанет работать, Huawei починит это принудительным обновлением прошивки. Сейчас для этого есть все условия, поэтому расслабьтесь.
Только вот через год выйдет новая версия Android, а эта будет считаться устаревшей. Всё, приехали?
Не совсем. Во-первых, Android бывает не только с Google-сервисами, но и открытый, неподконтрольный США. В том числе, и самые новые его версии. А вместо Google Play в смартфонах поначалу будет стоять магазин приложений Huawei AppGallery. Он уже сейчас пользуется неплохим спросом и сейчас третье по популярности среди аналогов при живом-то Google Play. Да и все основные приложения в нём уже есть.
То есть, никакого партнёрства с Яндексом? Все слухи врут?
Никогда не говори «никогда». Если Яндекс предложит выгодные условия и не будет требовать превращать прошивку Huawei в подобие Яндекс.Телефона, будет заменой Google. Но пока ситуация прямо противоположная.
**Я не понимаю, почему вы не можете поступить так, как действуют Meizu? То есть:
- Не устанавливать Google-сервисы изначально.
- Запихнуть установочный файл Google-сервисов в свой китайский магазин с приложениями
- Кому нужно — устанавливает и получает Google Play, синхронизацию и т.д.
- При этом формально «из коробки» на смартфонах Huawei Google-сервисов нету.**
Во-первых, не сравнивайте Meizu и Huawei. Если у Мейзу, как относительно небольшого производителя, есть возможность выкручиваться безнаказанно, то Хуавей позориться таким образом уже не может — слишком большие масштабы компании и репутационные потери.
Да какие ещё потери?! Вам все спасибо скажут за удобный способ продолжить пользоваться полноценным Android на смартфонах Huawei!
Это мошенничество и нарушение закона на интеллектуальную собственность. Android с Google-сервисами официально должен использоваться только на смартфонах, которые одобрил и сертифицировал сам Google. Любители перепрошивки могут сколько угодно колхозить на свои смартфоны Lineage OS или проделывать другие трюки, но производитель не имеет права из коробки давать возможность доустановить Google-сервисы.
Если Huawei так поступит, то испортит отношения с Google (а они всё ещё хорошие, даже при том, что Google подчинился санкциям США) безвозвратно. Потому что представителей Гугла будут вызывать на ковёр конгрессмены и спрашивать: «Какого чёрта вы не выполняете требования правительства США и сервисы Google продолжают работать на смартфонах Huawei? Ну-ка, быстро сделайте, чтобы не работали!».
И Google придётся городить идиотские дополнительные защиты от несанкционированного использования Google Play и синхронизации, которые сделают Android медленнее, выведут из строя все смартфоны с нестандартными прошивками, да ещё и армию китайских смартфонов разных производителей с кустарно установленной глобальной прошивкой (а это почти всё, что вы заказываете на Aliexpress, ребята). Поэтому Huawei не пойдёт на такие трюки ни в коем случае.
**Интересная у вас китайская солидарность — не навредить мелким фирмам, но не сделать хорошо себе в кризисной (давайте не будем прикидываться, что людям очень нужен Android без Google Play) ситуации.
Но, что самое забавное, солидарность работает и в обратную сторону. Я недавно был на первой презентации Realme (дочернего подразделения OPPO) в России. На этой презентации только ленивый не шутил, что «у Huawei сейчас проблемы, он скоро вылетит с рынка — самое время занять его место».
При этом китайцы из Realme/OPPO в ответ обиделись, сказали, что сочувствуют Huawei категорически не хотят его «подсиживать», а даже готовы в меру сил помочь, если возникнет такая необходимость.**
Скорей всего в сложившейся ситуации Huawei придётся решать проблемы самостоятельно, но я очень благодарен коллегам за поддержку. Приятно слышать.
Почему Huawei переведёт смартфоны на свою систему, а не оставит привычный Android, только без магазина Google Play
Ну а что мешает китайским компаниям объединиться и создать общими силами хорошую единую альтернативу Android?
Я уже объяснял это в начале нашего разговора — все умеют считать деньги, и не будут тратить их на что-то постороннее, пока сами не попадут под санкции.
Самое забавное в другом — никто из вас, журналистов, похоже, не в курсе истинных причин, почему Huawei «не парится» из-за блокировки Android.
Потому что можно взять Android без Google-сервисов, влепить туда свой магазин и жить дальше?
Это только часть правильного ответа и временные меры. А полный правильный ответ — потому что Google скоро отправит Android на пенсию!
Вы замечали, насколько мало изменений вносят в каждую новую версию Android уже много лет подряд? Думаете, Google лень улучшать свою систему? Или, быть может, денег не хватает?
А вот и нет! Просто все эти годы Google конструирует совершенно новую и пока засекреченную замену Андроиду, и все силы брошены на неё.
Настолько засекреченную, что Huawei давно о ней знает?
Huawei много чего знает, потому что он одним из первых производителей начал делать смартфоны на Android (раньше присоединились, насколько я помню, только HTC, Samsung и LG, все остальные были позже). Первый смартфон Huawei, U8220, был представлен ещё в начале 2009 года и работал на Android 1.6. Можете представить себе, насколько у Хуавея доверительные отношения с Google по части секретов.
Не важно, какие отношения, потому что санкции снимать никто не собирается, а без санкций не видать Huawei ни Андроида, ни этой загадочной будущей системы Google
Вы делаете неправильные выводы из того, что я только что сказал.
Ещё раз: в течение пары-тройки лет Android хоронят, новая система работает совершенно иначе, ни одно старое приложение с ней несовместимо. Происходит что?..
Производители начинают изобретать свои «велосипеды»?
Именно! Наступит примерно такая же ситуация, которую мы наблюдали, когда Nokia «закопала» Symbian, а Microsoft забросил Windows Mobile и начал готовить Windows Phone (переименованную винмобайл в расчёт не берём). Тогда пальму первенства перехватил Google, который до этого в мобильных устройствах был вообще никем. Сегодня новым лидером может стать кто угодно!
Это такой тонкий намёк, что Huawei планирует «подсидеть» Google и стать новым предводителем всех производителей смартфонов?
Честно говоря, на такое в Huawei никто не замахивается. Во-первых, потому что, в отличие от Google, Хуавей никто не воспринимает, как нейтральную сторону. А отстёгивать деньги за лицензирование конкурентам производители желанием не горят.
Во-вторых, на данном этапе Huawei бросили все силы на то, чтобы система вообще начала работать стабильно и выглядела соответствующе. Не от хорошей жизни, а потому что нужно готовиться к тому, что санкции никуда не денутся и, как Вы сказали, радикально новую систему Google Хуавею даже не предложат.
Хорошо, тогда расскажите хотя бы, на что эта система похожа?
Пока могу только сказать, на что она не похожа. Это точно не очередная «колхозная» переделка Android, как этим развлекаются большинство китайских производителей в наши дни. Логика работы системы новая, от Андроида она отличается, как Symbian отличалась от Android.
Понимаете, всему своё время — например, Symbian, сколько её ни тюнинговали, корнями уходила в эпоху, когда смартфоны были кнопочными, магазинов приложений не существовало, потоковое видео никто не смотрел, версия операционной системы была «прибита гвоздями» к смартфону с рождения и до смерти, а постоянный доступ в интернет либо не требовался, либо был нужен только для ICQ. А потом пришёл Android, и все сначала ругали его логику управления, невозможность простым способом закрыть фоновые приложения, возмущались тем, что смартфон постоянно поддерживает связь с интернетом, браузеры не умеют сжимать трафик так, как это делала Opera Mini…
Потому что Android опередил своё время — появился раньше, чем интернет стал повсеместно быстрым и доступным настолько, что онлайн-трансляцией видео в Full HD с улицы уже никого не удивишь.
Вот примерно настолько продвинутее будет новая система Huawei.
Если беготня и впаривание своих операционных систем действительно начнутся, то Хуавею нужно бояться не санкций, а Samsung. Потому что эти ребята, в отличие от китайцев, которые только сейчас зашевелились с разработкой своей системы, свой Tizen давно опробовали и на смартфонах, и постоянно тренируют свои навыки разработки прошивок на Tizen, когда пихают его в телевизор. Чувствуете конкуренцию?
Во-первых, Tizen для телевизоров будет отличаться от Tizen для смартфонов примерно так же, Как гусеничный экскаватор отличается от легковой машины.
Во-вторых, с чего Вы взяли, что Tizen — это лично самсунговская операционная система? Это целая ассоциация, которая состоит из разных производителей. В том числе, сюрприз, и Huawei тоже! Поэтому, если случится так, что Tizen станет новым стандартом вместо Android, Хуавею не придётся даже спрашивать разрешения на его использование.
Но на данном этапе Tizen для новых мобильников настолько «сырой», что он ничем не лучше той самой российской системы «Аврора», слухи о внедрении которой представители Huawei уже просто заколебались комментировать.
**Вот тут-то Вы и выдали себя, когда сказала «комментировать», а не «опровергать»! Расскажите подробнее о связи Huawei и «Авроры!».
Здесь будет ссылка на третью часть интервью — о российской системе «Аврора» в смартфонах и планшетах Huawei.