Трамп обманул, санкции остались: что теперь будет с Huawei? Интервью с инсайдером

Само собой, китайцев такая неопределённость не устраивает, поэтому они планируют продолжить давить на США и требовать нормально обозначить «правила игры». А ещё, и это гораздо важнее, «разведка» сообщила нам, что Google готовит программное заявление (и, быть может, к нему присоединятся другие американские компании) с главной мыслью «как же вы, уроды, достали нас своими политическими играми — так дело докатится до того, что мир сплотится против нас и тогда уже мы никому ничего не продадим». Конечно, на языке политиков это будет звучать, как «уважаемые члены палаты конгресса США, сложившаяся ситуация неприемлема, призываем вас во имя демократии и всеобщего блага отменить экономические санкции против Huawei». В общем, следите за новостями.

Правда, о намерениях Google знаем не только мы, поэтому остаётся опасность, что Гуглу позвонят, «откуда надо», и ему сразу перехочется что-то заявлять против генеральной линии партии. А раз так — мы расскажем вам о конкретных планах Huawei по смартфонам и компьютерам в период санкций.

Как Huawei будет выкручиваться без процессоров для компьютеров и смартфонов

Практически все компьютерные процессоры производятся по лицензии США, а после того, как британская ARM присоединилась к американским санкциям, Хуавею и в смартфонных процессорах больше ничего не светит. Разве это не значит смерть Huawei, как производителя мобильников и ноутбуков?

Во-первых, выход есть всегда, а компьютерные архитектуры не ограничивается модификациями x86, которые выпускают Intel и AMD. Есть и другие варианты, до которых ни у кого не доходили руки, потому что: