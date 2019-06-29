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Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei

Говорит об этом с министерством торговли
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei. Сейчас президент обсуждает с министерством торговли исключение компании из «чёрного списка».

О списке Трампа спросили журналисты, так как именно тот факт, что Huawei в нём находится, не даёт компаниям США взаимодействовать с ним. «Мы говорим об этом», — ответил президент.

Также он рассказал, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином и пока не будет вводить дополнительные пошлины на импорт товаров из Китая.

Напомним, намерение США ввести дополнительные пошлины на китайские товары окрестили торговой войной между странами. Считается, что санкции в отношении Huawei, решение о которых было принято в мае, — часть «военных действий». Пока власти США поддерживают режим временной лицензии, и китайский производитель смартфонов ещё может сотрудничать с американскими партнёрами.

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